Следовавший из Новосибирска в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске

01.10.19 06:33

© РИА Новости. Нина Зотина

1 октября. Interfax-Russia.ru - Самолет А320 авиакомпании S7 ("Сибирь"), следовавший во вторник из Новосибирска в якутский город Нерюнгри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе авиаузла.

"Самолет сел в Иркутске в 9:51 по местному времени (4:51 мск). В Нерюнгри закрыт аэропорт по метеоусловиям - там идет снег", - сказал сотрудник пресс-службы.

На борту А320 находились 158 пассажиров, они сейчас располагаются в иркутском аэропорту.

По данным якутских СМИ, посадку в Нерюнгри самолет должен был совершить в 8:05 по местному времени. Однако после пяти кругов над местным аэропортом воздушное судно не смогло приземлиться из-за сильного снегопада и отправилось на запасной аэродром.