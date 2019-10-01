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01.10.19 06:33
Следовавший из Новосибирска в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске
"Самолет сел в Иркутске в 9:51 по местному времени (4:51 мск). В Нерюнгри закрыт аэропорт по метеоусловиям - там идет снег", - сказал сотрудник пресс-службы.
На борту А320 находились 158 пассажиров, они сейчас располагаются в иркутском аэропорту.
По данным якутских СМИ, посадку в Нерюнгри самолет должен был совершить в 8:05 по местному времени. Однако после пяти кругов над местным аэропортом воздушное судно не смогло приземлиться из-за сильного снегопада и отправилось на запасной аэродром.
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