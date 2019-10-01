Минсельхоз Забайкалья рекомендует местным фермерам отказаться от свиноводства из-за вспышки АЧС

01.10.19 06:35

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 октября. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз Забайкальского края рекомендует местным сельхозпроизводителям отказаться от свиноводства в пользу других направлений животноводства в связи с резким ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Амурской области и Приморского края, следует из сообщения ведомства.

"Учитывая возникновение вспышек (заболевания - ИФ) на территории Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа, рекомендуем свиноводческим хозяйствам всех форм собственности в Забайкальском крае рассмотреть возможность перехода на иные направления животноводства", - говорится в сообщении.

С начала сентября в регионе действует режим повышенной готовности. В случае возникновения очага АЧС поголовье свиней подвергается полному уничтожению.

Министерство края также просит свиноводческие хозяйства и население "принять меры для недопущения возникновения эпизоотии АЧС, в том числе исключить самовольный выпас свиней и кормление их бытовыми отходами".