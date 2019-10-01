Отопительный сезон в Приморье планируется начать к концу октября

01.10.19 06:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 октября. Interfax-Russia.ru - Отопление в дома жителей Приморья планируется подать в третьей декаде октября, сообщила врио во вторник вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

"Учитывая установившуюся в Приморье теплую погоду, думаю, на большей части Приморья отопительный сезон начнется после 20-х чисел октября", - сказала Пархоменко в интервью агентству "Интерфакс - Дальний Восток", добавив, что в северных районах края - Тернейском и Красноармейском - отопительный сезон уже начался.

Нормативный запас топлива в регионе практически сформирован.

"За отопительный сезон в крае сжигается 268,7 тыс. тонн мазута, 12,5 тыс. тонн дизельного топлива, 1 млн 155 тыс. тонн угля. На начало отопительного сезона мы должны накопить 49,7 тыс. тонн мазута, 1,6 тыс. тонн дизтоплива. 192,4 тыс. тонн угля.

Краевые власти заранее принимают меры, чтобы заблаговременно прошли конкурсы по приобретению топлива, и его в срок успели доставить в край", - добавила она.

В этом году "Примтеплоэнерго" уже в мае-июне заключило контракты на поставку мазута, необходимого для начала отопительного сезона.

На сегодняшний день на топливных складах запасы мазута составляют порядка 112% от норматива, дизельного топлива - 102%, угля - 86%.

Подготовка к отопительному сезону в крае завершается.

"Сейчас все объекты и системы ЖКХ готовы практически на 95%, в прошлом году на эту же дату мы были готовы 92,2%, так что идем с некоторым опережением", - отметила врио вице-губернатора.

Полностью интервью опубликовано на сайте Interfax-Russia.ru.