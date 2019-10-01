Землетрясение зафиксировано в Туве и Кемеровской области

01.10.19 08:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 октября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 385 км к юго-западу от Кызыла (Тува) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 05:00 мск во вторник, имел координаты 50.822 градуса северной широты и 89.46 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Кроме того, подземный толчок магнитудой 2,4 зарегистрирован вечером в понедельник в Кемеровской области.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 19:15 мск (23:15 по местному времени), имел координаты 53.63 градуса северной широты и 87.91 градуса восточной долготы и находился примерно в 13 км к юго-западу от Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.