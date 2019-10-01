В Москве простятся с худруком театра "Ленком" Марком Захаровым

01.10.19 10:17

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 октября. Interfax-Russia.ru - Прощание c художественным руководителем театра "Ленком", режиссёром Марком Захаровым состоится во вторник в театре "Ленком", после этого он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как сообщали в театре, прощание с худруком пройдет на сцене "Ленкома" 1 октября с 10:00. Гражданская панихида состоится с 11:00 до 14:00.

Похоронят Захарова на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. В августе Захаров был госпитализирован с воспалением лёгких в одну из столичных больниц, но через некоторое время его выписали.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актёрский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Им поставлено почти 50 спектаклей, в том числе, знаменитых "Звезды и смерти Хоакина Мурьеты" и "Юноны и Авось. Захаров также снимал кино, среди его фильмов такие известные, как "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". Поставил более 20 телеспектаклей, написал сценарии для десятка кинофильмов, был автором писем красноармейца Сухова, героя картины "Белое солнце пустыни".

Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства был награжден театральной премией "Золотая маска". Обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".

На время церемонии прощания в центре столицы в первой половине дня вторника будет ограничено движение транспорта.

"До 14:00 будет перекрыто движение на участке Малой Дмитровки, где находится "Ленком" между Большим Путинковским и Успенским переулками", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Гражданская панихида в театре состоится с 11:00 до 14:00. Похоронят Захарова на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.