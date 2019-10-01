Более 2 млрд рублей выделят Екатеринбургу из федерального бюджета до 2022 года на Универсиаду-2023

01.10.19 08:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 октября. Interfax-Russia.ru - Екатеринбург получит более 2 млрд рублей из федерального бюджета в течение трех лет на подготовку к Универсиаде, которая состоится в 2023 году, сообщил депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских.

"Пока что проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году - 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м - уже 625 (млн рублей - ИФ) с лишним, в 2022-м - 1,7 млрд", - написал Альшевских в фейсбуке.

В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.