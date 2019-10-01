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Экс-губернатор Севастополя Овсянников назвал профессионалами покинувших правительство чиновников

© РИА Новости. Руслан Кривобок
1 октября. Interfax-Russia.ru – Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поблагодарил за работу команду городского правительства, которую отправил в отставку новый глава Михаил Развожаев.

"Правительство Севастополя покинули неравнодушные люди - профессионалы, которые работали над развитием значимых сфер города: образования, благоустройства, дорог и транспорта, местного самоуправления, экономики и бюджета, социальной сферы", - написал Овсянников на своей странице в фейсбуке.

По его словам, многих из них до начала совместной работы он не знал лично, и каждого подбирал "по профессиональным качествам, достигнутым ранее результатам, четкому пониманию проблем, которые необходимо решать, и видению перспективы".

"Я постоянно лично контролировал ход выполнения поставленных задач, радовался успехам коллективов. Огромная вам благодарность за все сделанное, за заложенное вами в планы и обеспеченное ресурсами будущее Севастополя", - добавил Овсянников, пообещав всегда ценить годы совместной работы.

30 сентября врио губернатора Севастополя Развожаев представил новую команду: в правительстве города сменились пять вице-губернаторов из семи и восемь директоров департаментов из 15. Ключевым заместителем он назвал бывшего замминистра образования и науки РФ Дениса Солодовникова, который будет курировать реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.

Михаил Развожаев назначен врио губернатора Севастополя указом президента РФ 11 июля вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности главы города по его просьбе. Новый руководитель региона своим указом 12 июля оправил в отставку местное правительство, которое продолжало работу до формирования нового состава.

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