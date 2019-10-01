Малые музеи Петербурга проведут бесплатные экскурсии и выставки в начале октября

01.10.19 08:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 октября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге во вторник открывается Форум малых музеев, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Форум малых музеев - это ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого десятки "малых" музеев на своих площадках проводят для жителей и гостей города бесплатные программы и мероприятия.

В этом году 13 музеев участвуют впервые. Всего более 40 учреждений будут объединены единой темой - мемориальность в музее.

"Некоторые музеи являются носителями конкретной персоналии, например Мемориальный музей Попова. Некоторые в рамках фестиваля рассматривают мемориальный компонент здания, в котором располагаются (Детский музейный центр на Болотной - бывшая дача начала XX века, где несколько лет жил один из руководителей компании "Зингер" в России Бертлинг)", - отмечают организаторы.

Большая часть мероприятий в рамках фестиваля бесплатна для посещения. Музеи организуют не только тематические мероприятия, но и дни открытых дверей. Среди заявленных мероприятий - выставки, экскурсии, лекции, интерактивные программы для детей и взрослых, мастер-классы и многое другое.