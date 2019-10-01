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01.10.19 08:47
Малые музеи Петербурга проведут бесплатные экскурсии и выставки в начале октября
Форум малых музеев - это ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого десятки "малых" музеев на своих площадках проводят для жителей и гостей города бесплатные программы и мероприятия.
В этом году 13 музеев участвуют впервые. Всего более 40 учреждений будут объединены единой темой - мемориальность в музее.
"Некоторые музеи являются носителями конкретной персоналии, например Мемориальный музей Попова. Некоторые в рамках фестиваля рассматривают мемориальный компонент здания, в котором располагаются (Детский музейный центр на Болотной - бывшая дача начала XX века, где несколько лет жил один из руководителей компании "Зингер" в России Бертлинг)", - отмечают организаторы.
Большая часть мероприятий в рамках фестиваля бесплатна для посещения. Музеи организуют не только тематические мероприятия, но и дни открытых дверей. Среди заявленных мероприятий - выставки, экскурсии, лекции, интерактивные программы для детей и взрослых, мастер-классы и многое другое.
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