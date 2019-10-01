Роспотребнадзор рекомендует носить маски для защиты от гриппа

01.10.19 08:51

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1 октября. Interfax-Russia.ru - Медицинские маски снижают риск передачи вирусной инфекции, ее стоит надеть в людных местах во время подъема заболеваемости, а также в очереди к врачу, советуют в Роспотребнадзоре.

"В преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями Роспотребнадзор напоминает о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и распространения инфекции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства во вторник.

Россиянам напоминают, что вирусы гриппа передаются от человека к человеку преимущественно воздушно капельным путём - через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей людей, которые находятся рядом с заболевшим.

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений через нос и рот.

"Надевайте маску, когда ухаживаете за больным гриппом членом семьи. Если у вас имеются признаки респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания", - отметили в Роспотребнадзоре.