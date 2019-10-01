Вице-премьер Юрий Гоцанюк может стать премьером Крыма

01.10.19 09:15

Фото с сайта правительства Республики Крым

1 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики кандидатуру вице-премьера Юрия Гоцанюка для согласования на должность председателя Совета министров республики, следует из повестки заседания парламента.

"Согласовать назначение Гоцанюка на должность председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в проекте постановления, опубликованном в понедельник на сайте парламента региона.

Депутаты рассмотрят проект постановления 1 октября.

Госсовет 20 сентября избрал главой республики Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ, на второй срок.

В соответствии с Конституцией Крыма, кандидатуру на должность председателя Совета министров предлагает глава, а согласовывает Госсовет, при этом глава может совмещать свою работу с постом премьера. С 2014 года все эти полномочия исполнял Аксенов, однако в этом году стало известно, что в случае избрания он может отказаться от совмещения.

Гоцанюк родился в Крыму, окончил сельскохозяйственный институт, ему 63 года. Первая профессия - тракторист, почти десять лет работал агрономом. До воссоединения Крыма с Россией был председателем районной администрации, в 2016 году назначен на пост вице-премьера республики.

Крым, который после распада Советского Союза оказался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.