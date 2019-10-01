В Петербурге закрыли дамбу из-за поднятия воды в Неве

01.10.19 09:35

1 октября. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) из-за прогнозируемого поднятия воды в Неве до критических отметок, сообщает пресс-служба городского главка МЧС во вторник.

Дамбу закрыли в 7:12, таким образом остановив движение нагонной воды от Финского залива к Санкт-Петербургу. Закрытие затворов КЗС связано с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений (+160... +170 см), отмечается в сообщении.

По этой причине остановлено движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру; движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса (САД КЗС) осуществляется в штатном режиме, следует из сообщения МЧС.

Время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки, добавили в ведомстве.