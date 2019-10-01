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01.10.19 09:51

Более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за год после открытия движения для фур

© РИА Новости. Макс Ветров
1 октября. Interfax-Russia.ru - Порядка 723 тыс. грузовиков пересекли мост через Керченский пролив за первый год после запуска движения по транспортному переходу для фур, сообщил инфоцентр проекта "Крымский мост" во вторник.

"Первого октября 2018 года автодорожная часть (моста - ИФ) открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы (с 2016 по 2018 годы паромы перевезли суммарно 850 тысяч фур)", - говорится в пресс-релизе.

Грузопоток в направлении Крыма примерно на 4% превысил краснодарский и составил почти 377 тыс. машин.

"Грузоперевозки через мост обеспечили бесперебойную поставку товаров с "материка" (материковой части России - ИФ) на полуостров и в обратном направлении. За 12 месяцев транспортные компании сэкономили более 14 млрд рублей. За один рейс на пароме (линия порт "Крым" - порт "Кавказ") нужно было заплатить 19,5 тыс. рублей за фуру. Проезд по мосту - круглосуточный и бесплатный", - заявили в инфоцентре.

В целом с начала работы автодорожной части моста - с 16 мая 2018 года - трафик в обе стороны превысил 7,65 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

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