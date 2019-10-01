Челябинская дума объявила конкурс на должность главы города

01.10.19 09:54

© РИА Новости. Александр Кондратюк

1 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Челябинской городской думы на заседании во вторник объявили о начале конкурса на должность главы администрации города, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

Согласно утвержденному депутатами положению о конкурсе, документы от претендентов будут принимать с 7 по 21 октября. Все допущенные кандидаты 12 ноября пройдут собеседование в конкурсной комиссии, по итогам которого будут рекомендованы кандидаты на голосование депутатов гордумы.

Комиссия будет сформирована пропорционально из депутатов гордумы и представителей губернатора.

Ранее губернатор Алексей Текслер ставил перед депутатами задачу избрать нового руководителя мэрии до 1 декабря.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Мякуш уточнял, что партия на конференции 15 ноября определится со своим участником конкурса.

Конкурс проводится в связи с досрочным сложением полномочий предыдущего мэра Владимира Елистратова. Его отставку дума приняла 24 июня и в тот же день по рекомендации Текслера назначила и.о. главы администрации Челябинска Наталью Котову.

Предыдущий конкурс на должность мэра проводился в январе-феврале 2019 года, участие в нем приняли 16 кандидатов, победителем был признан Елистратов.

Глава Челябинска выбирается голосованием депутатов думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, на пять лет.