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01.10.19 09:54
Челябинская дума объявила конкурс на должность главы города
Согласно утвержденному депутатами положению о конкурсе, документы от претендентов будут принимать с 7 по 21 октября. Все допущенные кандидаты 12 ноября пройдут собеседование в конкурсной комиссии, по итогам которого будут рекомендованы кандидаты на голосование депутатов гордумы.
Комиссия будет сформирована пропорционально из депутатов гордумы и представителей губернатора.
Ранее губернатор Алексей Текслер ставил перед депутатами задачу избрать нового руководителя мэрии до 1 декабря.
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Мякуш уточнял, что партия на конференции 15 ноября определится со своим участником конкурса.
Конкурс проводится в связи с досрочным сложением полномочий предыдущего мэра Владимира Елистратова. Его отставку дума приняла 24 июня и в тот же день по рекомендации Текслера назначила и.о. главы администрации Челябинска Наталью Котову.
Предыдущий конкурс на должность мэра проводился в январе-феврале 2019 года, участие в нем приняли 16 кандидатов, победителем был признан Елистратов.
Глава Челябинска выбирается голосованием депутатов думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, на пять лет.
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