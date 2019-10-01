Более 130 тыс. человек призовут в армию осенью

01.10.19 09:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре - декабре этого года 132 тысячи человек.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 132 000 человек", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.