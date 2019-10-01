Подмосковье 3 октября отпразднует 90-летие

01.10.19 11:23

© РИА Новости. Александр Астафьев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Мероприятия в честь 90-летия Московской области пройдут 3 октября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Важное событие этой недели - 90-летие Московской области. Важная, круглая, юбилейная дата. Проведем 3 октября торжественное мероприятие", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

В пресс-службе губернатора и правительства региона "Интерфаксу" уточнили, что торжества пройдут в доме правительства Подмосковья.

Также по случаю юбилея 3 октября пройдут дни открытых дверей в 12 музеях Подмосковья. В том числе бесплатно можно будет посетить открывшуюся в Новом Иерусалиме выставку "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья".

"Это еще одна возможность привлечь и наших жителей, и гостей региона для посещения Подмосковья", - отметил Воробьев.