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01.10.19 11:38

Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах 4-дневной рабочей недели в РФ

© РИА Новости. Максим Блинов
1 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России подготовило доклад о возможности сократить рабочую неделю в РФ с пяти до четырех дней, прямого ответа на этот вопрос в документе не дается.

"Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняют, что отрицательными последствиями такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

В числе положительных последствий (уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда) - повышение эффективности труда, профессиональной трудоспособности, положительные эффекты для личностного и профессионального развития: у работника будет больше времени на семью, спорт, культуру и отдых.

Также Минтруд напоминает, что Трудовой кодекс уже позволяет установить гибкий режим рабочего времени по взаимному согласию работника и работодателя.

Дальнейшее рассмотрение темы четырехдневной рабочей недели Минтруд предлагает вести на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В рамках комиссии, отметили в пресс-службе Минтруда, планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. В РТК входят три стороны - правительство, объединения профсоюзов и объединения работодателей.

Ранее 11 сентября председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что не исключает внесения поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас - это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше", - сказал премьер в эфире программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

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