Крупнейший в РФ кинологический центр в структуре ФТС открыт в Адыгее

01.10.19 11:32

© РИА Новости. Егор Алеев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Кинологический центр Южного таможенного управления торжественно открыли в Майкопе в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

"Мы благодарны руководству республики за содействие в реализации проекта. Самый большой центр страны появился именно в Адыгее во многом благодаря заинтересованности со стороны органов власти, удобному географическому положению, а также опыту кинологической службы в регионе", - сказал на церемонии открытия центра заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Андрей Струков.

В пресс-службе отмечают, что площадь нового центра составляет 7,5 гектаров. Он построен на базе действующего кинологического подразделения и предназначен для круглогодичного обучения начинающих кинологов и повышения квалификации в дрессировке собак по общему и специальным курсам. Одновременно центр может принимать на обучение 30 кинологов из всех регионов со своими собаками.

"Здесь созданы условия для обучения собак в условиях, которые приближены к реальным. Построены административные, бытовые и технические помещения, тренировочные площадки и объекты, имитирующие различные виды пунктов пропуска воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Ежегодно кинологический центр сможет обучать около 200 кинологов. Кроме того, в центре планируется проведение соревнований международного уровня.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на открытии центра заявил, что республика заинтересована в работе центра и усилении сотрудничества с таможенными органами.

"Сегодня это (создание центра - ИФ) особенно актуально в связи с задачами по наращиванию экспортного потенциала Адыгеи. Кроме того, нам важно налаживать сотрудничество в рамках подготовки кадрового потенциала. Новый кинологический центр может стать хорошей площадкой для получения практических навыков студентов Майкопского государственного технологического университета, которые обучаются по специальности "таможенное дело", - цитирует пресс-служба слова Кумпилова