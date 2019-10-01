В России стартовала тренировка по гражданской обороне

01.10.19 11:45

© РИА Новости. МЧС РФ

1 октября. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт Всероссийской двухдневной тренировке по гражданской обороне.

"Сегодня в 6.00 мы уже начали Всероссийскую штабную тренировку, главной целью которой является проверка готовности органов управления к возможным ЧС", - сказал Зиничев на селекторном совещании во вторник.

По словам министра, крупномасштабные ЧС, произошедшие в этом году на территории России, выявили ряд проблемных вопросов, для устранения которых, в соответствии с поручение президента России, "МЧС РФ на регулярной основе будет проводить внеплановые учения и тренировки по взаимодействию между органами российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)".

Министр также призвал обратить внимание участников тренировки на оперативный обмен информацией не только в ходе учений, но и в повседневной деятельности.

"МЧС совместно с правительством РФ должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменения, предусматривающие ответственность должностных лиц за несвоевременное предоставление исчерпывающей информации о предупреждении возможных ЧС", - отметил Зиничев.

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения Олег Мануйло сообщил на совещании, что тренировка пройдет последовательно, в два этапа.

"В ходе первого этапа планируется отработать вопросы оповещения и сбора руководящего состава, работников органов, осуществляющих управление российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны, развёртывание системы управления на всех уровнях, а также практическое выполнение мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны", - пояснил он.

По словам Мануйло, в ходе второго этапа на фоне возникновения крупномасштабных ЧС на территории России планируется отработать вопросы по организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), провести эвакуацию населения в безопасные районы и организовать работу по жизнеобеспечению населения.