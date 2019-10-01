Бышего конвоира будут судить на Ставрополье за побег заключенной

01.10.19 11:53

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 октября. Interfax-Russia.ru - Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении полицейского отделения охраны и конвоирования, который допустил побег заключенной, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

По данным следствия, в конце августа конвоир снял замок со спецавтомобиля, в котором находилась заключенная, и приоткрыл дверь конвойного отсека. В этот момент женщине удалось совершить побег.

Из-за этого инцидента на конвоира завели уголовное дело по статье "халатность" (293 УК РФ).

Оно направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы краевого главка МВД, по данному факту была проведена проверка, итогом которой стало увольнение полицейского из ОВД "по отрицательным мотивам".

"Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители", - отмечено в пресс-релизе краевой полиции.