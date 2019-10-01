Парламент Крыма назначил премьером вместо Аксенова его бывшего заместителя Гоцанюка

01.10.19 11:55

© РИА Новости. Алексей Ничукин

1 октября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма утвердил во вторник на посту председателя Совета министров Юрия Гоцанюка, разделив таким образом полномочия главы республики и премьера, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания парламента.

"Согласовать назначение Гоцанюка на должность председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в постановлении, которое приняли депутаты.

Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, который внес кандидатуру Гоцанюка на рассмотрение Госсовета, решение является выверенным, и это "не бюрократическая формальность".

"Его главные цели - оптимизация структуры исполнительных органов власти и повышение эффективности государственного управления. Данные кадровые изменения произойдут в рамках существующей штатной численности и никак не скажутся на бюджете Крыма", - написал он на своих страницах в соцсетях.

Госсовет 20 сентября избрал главой республики Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ, на второй срок.

В соответствии с Конституцией Крыма, кандидатуру на должность председателя Совета министров предлагает глава, а согласовывает Госсовет, при этом глава может совмещать свою работу с постом премьера. С 2014 года все эти полномочия исполнял Аксенов.

Гоцанюк родился в Крыму, окончил сельскохозяйственный институт, ему 53 года. Первая профессия - тракторист, почти десять лет работал агрономом. До воссоединения Крыма с Россией был председателем районной администрации, в 2016 году назначен на пост вице-премьера республики.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.