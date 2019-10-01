Зарплата тульских бюджетников с октября выросла на 4,3%

01.10.19 12:06

Фото Александра Левчука

1 октября. Interfax-Russia.ru - Размер минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы в Тульской области с 1 октября увеличился на 4,3%, сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов журналистам во вторник.

По словам министра, "минималка" для работников бюджетных организаций теперь составляет 11 тыс. 932 рубля, работников внебюджетного сектора - 14,1 тыс. рублей.

Кроме того, по распоряжению регионального правительства заработная плата работников государственных учреждений также увеличена на 4,3%, проиндексирована она и для работников муниципальных учреждений.

"На протяжении последних лет Тульская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по уровню минимальной заработной платы. По итогам I полугодия 2019 года средняя заработная плата работников в Тульской области составила 36 477 рублей, рост относительно I полугодия 2018 года составил 7,4%. Также отмечается рост реальной заработной платы относительно первого полугодия 2018 года на 2%", - сказал Филиппов.

Растут зарплаты и у категорий социальной сферы по "майским указам", к которым относятся педагоги, медики, социальные работники и работники культуры. По итогам I полугодия 2019 года средняя заработная плата выросла по сравнению с 2018 годом более чем на 8%.

Также ежегодно индексируется социальные выплаты, их органы социальной защиты населения предоставляют более чем 660 тыс. жителей региона.

Глава Туластата Виктор Нехаев добавил, что денежные доходы в расчете на душу населения области в I полугодии 2019 года составили чуть более 27 тыс. рублей (8-е место в ЦФО) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%. Основную долю в их структуре занимает оплата труда (62%), далее - социальные выплаты (24%), доходы от предпринимательской и иной производственной деятельности (7%), от собственности (3%) и другие доходы (4%).

По уровню среднемесячной начисленной заработной платы Тульская область в настоящее время занимает четвертое место в Центральной России после Москвы, Московской и Калужской областей.