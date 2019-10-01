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01.10.19 12:09
Гнезда для краснокнижного черного аиста обустроят в Орловской области
Искусственные гнездовья будут обустроены на территории Шаблыкинского и Дмитровского районов, где чаще всего видят черного аиста. Этим займется управление экологического надзора и природопользования, а также промышленные альпинисты.
В Шаблыкинском районе планируется разместить одну гнездовую платформу, в Дмитровском районе - две.
Искусственные гнезда для аистов устанавливаются только на старовозрастных деревьях, в глухих и малопосещаемых людьми участках леса. При этом участок лесного массива, где установят платформы, должен располагаться не дальше 10 км от ближайших болот, иных водоемов.
Гнездовое дерево должно быть прочным, не ниже 10 метров и иметь хороший подлет. Это связано с внушительным размером птицы, размах крыльев которой достигает 1,5-2 м. Гнездо аист обычно использует несколько лет.
Платформа изготавливается из брусьев и досок. В качестве крепежного материала используется прочная проволока. После сборки платформы по ее краям укладывается бортик из веток или сухого камыша - это своего рода затравка для птицы.
Черный аист занесен в Красные книги России и Орловской области.
В Орловской области этот редкий вид наблюдается каждый год на пролетах и кочевках. Птицы прилетают в регион в конце марта - апреле. Отлет и пролет проходит с середины августа и по первые числа сентября. Зимую птицы в Средней Азии и Африке.
В настоящее время черный аист гнездится в соседней Брянской и Калужской областях.
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