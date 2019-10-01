Государство плохо заботится о стариках, считают 75% россиян

01.10.19 12:15

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 октября. Interfax-Russia.ru - Три четверти сограждан (75%) убеждены, что пожилым людям в РФ внимание со стороны государства уделяется на недостаточном уровне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, такую точку зрения в наибольшей мере поддерживают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (80% от данной возрастной категории респондентов). Среди сограждан в возрасте от 45 до 59 лет удельный вес придерживающихся мнения о недостаточном внимании государства к пожилым людям составляет 76%, а среди респондентов в возрасте от 60 лет и старше - 77%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, более трети россиян (37%), как минимум, несколько раз в неделю навещают своих пожилых родственников, каждый четвертый делает это несколько раз в месяц, а 23% лишь эпизодически, не менее одного раза в год.

По данным опроса, 18% россиян регулярно оказывают материальную и финансовую поддержку своим пожилым родственникам, 30% респондентов делают это время от времени. При этом, как отмечают социологи, 19% опрошенных редко оказывают такую помощь, а 31% сограждан не делают этого вообще.

По данным ВЦИОМ, 22% участников опроса считают достаточным в РФ уровень внимания государства к пожилым людям.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 29 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.