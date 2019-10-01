Рекорд низкого атмосферного давления зафиксирован в Москве

01.10.19 12:40

© РИА Новости. Максим Блинов

1 октября. Interfax-Russia.ru - Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в российской столице во вторник утром, сообщает сайт "Метеоновости".

"На станции ВДНХ в 10 часов атмосферное давление упало до 974 гПа (730,7 мм рт. ст.) Таким образом, в столице 1 октября будет установлен новый рекорд низкого давления. Ранее, в 1954 году этот показатель равнялся 977,7 гПа", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, со среды атмосферное давление начнется повышаться.

При этом пик теплой погоды на этой неделе в столичном регионе придется на четверг, когда в дневные часы в Москве потеплеет до 17-19 градусов, по области - до 15-20 градусов. Затем начнется похолодание, и в воскресенье днем уже не выше 3-8 градусов тепла.

Как ожидается, небольшие осадки будут идти в столичном регионе в течение всей недели.