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01.10.19 12:40
Рекорд низкого атмосферного давления зафиксирован в Москве
"На станции ВДНХ в 10 часов атмосферное давление упало до 974 гПа (730,7 мм рт. ст.) Таким образом, в столице 1 октября будет установлен новый рекорд низкого давления. Ранее, в 1954 году этот показатель равнялся 977,7 гПа", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, со среды атмосферное давление начнется повышаться.
При этом пик теплой погоды на этой неделе в столичном регионе придется на четверг, когда в дневные часы в Москве потеплеет до 17-19 градусов, по области - до 15-20 градусов. Затем начнется похолодание, и в воскресенье днем уже не выше 3-8 градусов тепла.
Как ожидается, небольшие осадки будут идти в столичном регионе в течение всей недели.
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