Почта России после реорганизации стала акционерным обществом

01.10.19 12:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 октября. Interfax-Russia.ru – ФГУП "Почта России" 1 октября завершило реорганизацию и стало акционерным обществом со стопроцентным государственным участием, сообщает пресс-служба компании.

"1 октября 2019 года создано акционерное общество "Почта России". Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону N171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Утверждающие передаточный акт и устав АО "Почта России" распоряжения премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 20 сентября.

Закон о преобразовании организации президент РФ Владимир Путин подписал 29 июня 2018 года. За это время была проведена инвентаризация активов и обязательств предприятия, оформлены и зарегистрированы права на недвижимое имущество, уточнены характеристики его объектов. Кроме того, впервые в истории ФГУП недвижимое имущество было привязано к земельным участкам.

"Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании", – приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Почта России" Николая Подгузова.

Ранее сообщалось, что все имущество ФГУПа – это 52 тыс. объектов недвижимости и почти 46 тыс. земельных участков – переходит в АО. При этом имущество почтового оператора будет внесено в уставный капитал в качестве дополнительного вклада РФ. Новая структура создается на условиях универсального правопреемства.

Согласно уставу, который опубликован на сайте правительства, уставный капитал "Почты России" составляет 15,75 млрд руб. (15 млн 753 тыс. 199 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая) и может быть увеличен путем увеличения стоимости акций или размещения дополнительный акций.

АО вправе выплачивать как промежуточные, так и годовые дивиденды. Чистая прибыль "Почты России" в 2018 году выросла в 3,6 раза - до 2,7 млрд рублей по сравнению с показателями годом ранее.

Генеральный директор АО назначается сроком не более чем на 5 лет, следует из документа.

Совет директоров будет состоять не более чем из 11 членов без учета представителей Совфеда и Госдумы (от каждого законодательного органа выдвигается по одной кандидатуре).