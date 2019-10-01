РЖД построит ветку к ОЭЗ "Тольятти"

01.10.19 12:58

© РИА Новости. Александр Демьянчук

1 октября. Interfax-Russia.ru - Самарская область и ОАО "РЖД" подписали концессионное соглашение по строительству грузовой железнодорожной ветки к ОЭЗ "Тольятти" стоимостью 0,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ "Тольятти" на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

"Компания за собственные средства построит железнодорожные пути необщего пользования, которые перейдут в собственность концедента - Самарской области. При этом регион берет на себя обязательство обеспечить загрузку новой ветки", - поясняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, железнодорожную ветку в особую экономическую зону "Тольятти" планируется построить на условиях концессии к 2022 году. Строительные работы планируется начать в 2020 году.

Построенная железнодорожная инфраструктура будет оформлена в собственность Самарской области и на время действия концессии - 15 лет - будет находиться в пользовании концессионера на условиях обеспечения регионом минимального гарантированного дохода.

ОЭЗ "Тольятти" создана в 2010 году, расположена в границах Ставропольского муниципального района Самарской области, в непосредственной близости от Тольятти и по соседству с производственными площадями "АвтоВАЗ-Renault-Nissan", "GM-АвтоВАЗ", технопарком "Жигулевская долина". Ее первая очередь была открыта в сентябре 2015 года. В настоящее время резидентами ОЭЗ является 22 компании.