Брянская область намерена привлечь кредитные линии на 3 млрд рублей

01.10.19 13:02

© РИА Новости. Илья Питалев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Управление государственных закупок Брянской области объявило 5 аукционов по привлечению кредитных линий общим объемом 3 млрд рублей на срок до 24 месяцев, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок

Согласно аукционной документации, регион, в частности, планирует привлечь две кредитные линии по 500 млн рублей каждая. Начальная (максимальная) цена каждого контракта - 80 млн рублей.

Кроме того, в планах привлечение кредита на 1 млрд рублей (начальная цена 160 млн рублей), на 300 млн рублей (48 млн рублей) и 700 млн рублей (112 млн рублей).

Заявки на участие в аукционах принимаются до 14 октября. Торги назначены на 16 октября.

Заемные средства регион планирует направить на погашение госдолга и (или) финансирование дефицита областного бюджета

По данным управления финансов Брянской области, госдолг региона уменьшился с 10 млрд 296,6 млн рублей на 1 января 2019 года до 7 млрд 295,5 млн рублей на 1 сентября. Сокращение произошло за счет погашения долга по банковским кредитам в размере 3 млрд 1,1 млн рублей. На 1 сентября весь объем госдолга региона приходился на бюджетные кредиты.