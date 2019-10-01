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01.10.19 13:06

Фестиваль "Золотая осень" охватит свыше 1,5 тыс. площадок по всей Москве

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
1 октября. Interfax-Russia.ru - Проведение традиционного осеннего гастрономического фестиваля "Золотая осень", который пройдет в Москве с 4 по 13 октября, обсуждалось на заседании президиума городского правительства во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Фестиваль охватит свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1 386 сетевых магазинов. Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, ярмарка на которой организована совместно с министерством сельского хозяйства РФ", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, участники из регионов России планируют привезти на фестиваль свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов.

На Красной площади в 56 торговых шале посетителям предложат товары из десятков регионов России, свои блюда предложат 16 ресторанов. В частности, посетителям предложат попробовать кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, "кагай-шурби" (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, кашу из гороха с лесными грибами, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, "жалбаур" (баранья печень по-балкарски) и многие другие блюда.

На площади Революции гостей ждет большой ассортимент фермерских сыров, разнообразных соусов, варенья, травяных сборов и чаев, грибов и других продуктов.

В дни "Золотой осени" на центральных площадках и некоторых точках в округах для гостей проведут более 400 бесплатных кулинарных занятий: посетителей научат готовить блюда из сезонных овощей, а также угощения жителей самых разных регионов России и других стран.

Культурная программа фестиваля "Золотая осень" включает более тысячи мероприятий: ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей.

Подробную информацию о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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