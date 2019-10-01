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01.10.19 13:11
Руководству НМИЦ им.Блохина поступило пять заявлений об увольнении от врачей
"Мне поступила информация по дороге сюда, что пять врачей из отделения трансплантации костного мозга подали заявление об увольнении", - сказал Стилиди на пресс-конференции в Москве во вторник.
Он заверил, что дети не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". "Мы не в пустыне, мы в Москве находимся", - сказал Стилиди.
Член комиссии Минздрава, работающей в НМИЦ им. Блохина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что претензии увольняющихся врачей - "обвинения администрации в массовых увольнениях персонала, снижения зарплат, чрезмерные требования по ведению историй болезни и контролю присутствия на работе не подтвердились".
Он считает, что врачи допустили "некорректные действия, удивительные, никогда не наблюдавшиеся ранее - тайные записи обсуждения больных, выкладывание в сеть, запугивание родителей детей и родственников, что врачи покинут пост". По его словам, "были выявлены серьезные нарушения работы отделения, действия против принятых решений по протоколам лечения больных, ведение меддокументации, показания к использованию препаратов офф-лейбл, экспериментальная терапия, которая не была подтверждена ранее другими врачами".
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество не поддержит действия врачей: "Дальше лечить кто будет? Это что за мода такая, я не понимаю! Ищите другие способы решения конфликтов. Это шантаж. Я их не поддерживаю, и врачебное сообщество не поддержит. Коллективное заявление об уходе - это безобразие".
Ранее во вторник профессор, замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгий Менткевич сообщил, что семь врачей из московского НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина подадут заявления об увольнении во вторник. "По моим данным, заявления написали семеро человек, в том числе я. Сегодня эти заявления попадут на стол директора центра. Я тоже написал заявление об уходе с поста замдиректора", - сказал Менткевич "Интерфаксу".
Менткевич сообщил, что уходят врачи - отделение трансплантации костного мозга "уходит в полном составе, это шестеро человек". "Это не какая-то акция, что нас обидели, а мы подаем заявления. Понятно, что люди думают, что будут делать дальше. Работа всем нужна. Поэтому сегодня это семь человек", - отметил Менткевич.
Он сообщил, что в комиссии Минздрава, которая в настоящее время работает в институте с целью дать оценку ситуации с увольнениями, состоят те же люди, которые участвовали в назначении нового директора - Светланы Варфоломеевой, а также к которым обратился директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди с требованием дать оценку действиям уходящих сотрудников.
"Это замминистра здравоохранения РФ Елена Байбарина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. На пресс-конференции вчера и сегодня также присутствуют только те люди, которые это все сделали и продолжают разваливать весь онкоцентр. Это рейдерский захват", - заявил Менткевич.
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