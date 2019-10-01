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01.10.19 13:17

Магнолия зацвела в ботаническом саду Симферополя

Фото пресс-службы КФУ им. В. И. Вернадского
1 октября. Interfax-Russia.ru - Несколько видов и сортов листопадных магнолий зацвели в ботаническом саду Крымского федерального университета в Симферополе. Это нехарактерно для осени, обычно цветение магнолий в Крыму начинается весной, сообщила пресс-служба вуза во вторник.

"Осеннее цветение не совсем типично в нашей зоне для представителей этого рода, но если складываются благоприятствующие погодные факторы, то растения дают повторные образования цветков. Конечно, это не такое массовое цветение, как весной, но, тем не менее, отдельными цветками магнолии можно полюбоваться сейчас на нашей экспозиции рядом с дворцом Воронцова", - отметила директор ботсада Анна Репецкая. Ее слова приводятся в пресс-релизе.

Репецкая добавила, что у многих древесных растений наблюдается повторное цветение, например, осенью часто цветет конский каштан, совсем недавно в ботсаду зацвела яблоня.

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