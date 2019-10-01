Апелляционный суд открыли в центре Сочи

01.10.19 13:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Третий апелляционный суд общей юрисдикции России во вторник открыли в Центральном районе Сочи на площади у городской администрации, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

В торжественной церемонии приняли участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель гендиректора Судебного департамента Верховного Суда РФ Виктор Агеев, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

"Для нас огромная честь и огромное достоинство, что мы были сопричастны к государственному мощному проекту - открытию апелляционного суда", - отметил Копайгородский.

От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева он пожелал доброго начала работы судебной инстанции.

"Задача сформировать не менее 50% общей штатной численности и обеспечить нормальную деятельность новых судов, я считаю, что на сегодняшний день выполнена благодаря благотворному труду работников вновь созданных судов и глав субъектов Федерации", - сказал, в свою очередь, Агеев.

Ранее сообщалось, что новые апелляционные суды будут вышестоящими судебными инстанциями по отношению к действующим на территории верховным судам республик, областным судам и прочим.

Апелляционные суды открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Московской области - апелляционный военный суд.