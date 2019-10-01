|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.10.19 13:23
Апелляционный суд открыли в центре Сочи
В торжественной церемонии приняли участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель гендиректора Судебного департамента Верховного Суда РФ Виктор Агеев, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
"Для нас огромная честь и огромное достоинство, что мы были сопричастны к государственному мощному проекту - открытию апелляционного суда", - отметил Копайгородский.
От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева он пожелал доброго начала работы судебной инстанции.
"Задача сформировать не менее 50% общей штатной численности и обеспечить нормальную деятельность новых судов, я считаю, что на сегодняшний день выполнена благодаря благотворному труду работников вновь созданных судов и глав субъектов Федерации", - сказал, в свою очередь, Агеев.
Ранее сообщалось, что новые апелляционные суды будут вышестоящими судебными инстанциями по отношению к действующим на территории верховным судам республик, областным судам и прочим.
Апелляционные суды открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В Московской области - апелляционный военный суд.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket