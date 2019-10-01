|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.10.19 13:26
Суд по делу экс-главы Удмуртии возобновился после выздоровления подсудимого
"С 10:00 началось судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Соловьева", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.
Собеседник агентства добавил, что заседание продлится до вечера.
Ранее сообщалось, что 23 октября в судебном заседании по делу экс-главы Удмуртии был объявлен перерыв в связи с болезнью подсудимого.
По словам представителя суда, Соловьев находился на стационарном лечении, его заболевание подтверждено медицинским заключением.
Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). После задержания экс-глава Удмуртии признал вину.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.
В ходе процесса Соловьев пока не высказывался по предъявленным обвинениям и не давал показаний.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket