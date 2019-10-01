Суд по делу экс-главы Удмуртии возобновился после выздоровления подсудимого

01.10.19 13:26

© РИА Новости. Максим Блинов

1 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Удмуртии во вторник продолжил рассмотрение дела экс-главы Удмуртии Александра Соловьева после перерыва, объявленного на прошлой неделе в связи с болезнью подсудимого.

"С 10:00 началось судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Соловьева", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Собеседник агентства добавил, что заседание продлится до вечера.

Ранее сообщалось, что 23 октября в судебном заседании по делу экс-главы Удмуртии был объявлен перерыв в связи с болезнью подсудимого.

По словам представителя суда, Соловьев находился на стационарном лечении, его заболевание подтверждено медицинским заключением.

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). После задержания экс-глава Удмуртии признал вину.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

В ходе процесса Соловьев пока не высказывался по предъявленным обвинениям и не давал показаний.