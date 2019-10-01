Профсоюз моряков призывает усилить меры по борьбе с браконьерами из КНДР

01.10.19 13:53

© РИА Новости. ФСБ РФ

1 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель Дальневосточной региональной организации профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов высказал мнение, что российским властям необходимо наращивать усилия по борьбе с браконьерами из КНДР у берегов Дальнего Востока.

"Мы не раз говорили, что это неправильно, что северокорейские рыбаки беспрепятственно посещают наши территориальные воды, можно сказать, грабят наши рыбные ресурсы. Меры, которые предпринимаются, пока недостаточны. Вероятно, нужны кардинальные меры принимать, чтобы прекратить этот беспредел в наших территориальных водах. Не знаю, почему допускаем такие действия северокорейских рыбаков. Думаю, ни в одной стране мира такое не допустили бы. Настало время для международных форумов (чтобы обсудить проблему - ИФ), надо поднимать этот вопрос на самом высоком, правительственном уровне", - заявил Суханов агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник.

По его словам, браконьеры из КНДР серьезно истощают рыбные ресурсы РФ, используя запрещенные в нашей стране орудия лова. "Вычищают все дно. Страдают не только российские рыбаки, но и все жители нашей страны", - сказал глава ДВРО РПСМ.

Он отметил, что российские пограничники и ранее задерживали браконьерские суда КНДР в российских водах, были также нарушители из Японии и Китая. "Сейчас мы видим, что большая часть (нарушителей - ИФ) - из Северной Кореи. Надо какой-то предел этому ставить", - сказал он.

Суханов добавил, что профсоюзы не планируют посещать задержанные браконьерские шхуны, где теперь обеспечение экипажей всем необходимым - забота российских властей. "Ранее профсоюз посещал такие суда при получении жалоб от экипажа. Но в 2012 году выпущено постановление правительства о том, что в обязанности нашего административного органа при задержании иностранных судов с экипажами входит их содержание, в том числе предоставление безопасной стоянки, обеспечение питанием, водой. Какие теперь могут быть жалобы? Это недешево", - сказал Суханов.

По его словам, в дальнейшем средства, затраченные на содержание задержанных, могут быть возмещены за счет продажи их судов или при предъявлении счета этому государству.

Менее чем за месяц российские пограничники задержали не менее 510 браконьеров из КНДР. ФСБ РФ во вторник сообщила о задержании 87 северокорейских браконьеров на 11 шхунах в Японском море 28-30 сентября в Японском море. Нарушители доставляются в порт Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Также с 26 терпящих бедствие тонущих маломерных судов спасены 174 северокорейских моряка. Граждане КНДР в ближайшее время будут переданы на родину.

Это уже третья за последние две недели операция российских пограничников против северокорейских браконьеров.

23 сентября замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом инцидент с задержанием северокорейских судов в Японском море и меры по недопущению в будущем подобных происшествий.