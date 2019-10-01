Более 70 сайтов, предлагавших "откосить" от армии на территории ЦВО, заблокированы с начала года

01.10.19 14:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Более 70 сайтов, которые за деньги предлагали целый спектр услуг: от отсрочки до получения военного билета в войсках Центрального военного округа (ЦВО), прекратили свою работу с начала 2019 года, сообщил военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин.

"Несомненно, самым жестким образом мы боремся с теми, кто хочет нажиться на теме призыва. (...) Все прокуратуры гарнизонов непосредственно направлены на выявления этих сайтов, мониторинг пространства интернет по субъектам проводится на постоянной основе", - сказал Лямин во вторник на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он отметил, что, если раньше молодые люди придумывали заболевания, чтобы "откосить" от армии, то теперь они пытаются скрыть документы и жалобы на свое физическое состояние. Более 50 человек в ЦВО с начала года повторно прошли медосвидетельствование и были допущены к прохождению службы.

Начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Александр Линьков добавил, что большинство из призывников попадут в сухопутные войска. Самая востребованная у призывников подготовка в спецназе с этого года будет вестись только на контрактной основе.

"У нас на территории округа есть две бригады специального назначения, в которые мы до недавнего времени также посылали наших призывников. (...) Данные подразделения данных соединений теперь комплектуются только по контракту. Поэтому мы туда своих призывников направлять не можем", - сказал Линьков.

Линьков отметил, что в этом году большой конкурс ожидается при наборе в военно-десантные войска и морской флот. Для претендентов на службу в востребованных войсках конкурентным преимуществом будет наличие средне-специального и высшего образования, а также хорошая физическая подготовка и здоровье.

Осенняя призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря. На территории ЦВО планируют призвать на военную службу 57,29 тыс. человек.