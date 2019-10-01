Перевозки по "единому" билету в Крым в турсезоне-2019 сократились на 19%

01.10.19 14:20

© РИА Новости. Владимир Трефилов

1 октября. Interfax-Russia.ru - Перевозки пассажиров по "единому" билету с материковой части России в Крым и обратно, а также из РФ в Абхазию и обратно в сезоне 2019 года (с 30 апреля по 30 сентября) уменьшились на 19% по сравнению с сезоном прошлого года, до 366,22 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (АНО ЕТД), в Крым по "единому" билету приехало порядка 188,47 тыс. человек, выехало из Крыма около 176,73 тыс., в Абхазию и в обратном направлении - 1,02 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, в сезоне 2018 года услугой воспользовались 452,88 тыс. человек: по "единому" билету в Крым проследовало 244,98 тыс. пассажиров, из Крыма - 205,68 тыс., в Абхазию и обратно - 2,22 тыс. пассажиров. Таким образом, снижение в турсезоне-2019 года составило 19%.

Эксперты, опрошенные "Интерфаксом" по поводу причин такого снижения, отметили, что в текущем году многие пассажиры выбрали альтернативный способ поездки в Крым, поскольку в мае 2018 года было запущено движение автомобилей через Крымский мост, кроме того, "авиабилеты стали доступнее".

По данным ЕТД, всего за шесть курортных сезонов "единым" билетом воспользовалось более 2,3 млн пассажиров.

Как сообщалось, перевозки по "единому" билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года. С середины мая 2018 года - без использования паромов: Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста.

Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города и санатории Крыма.

Программа "единый билет" с 2017 года работает также в Абхазии: из городов РФ в Абхазию с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и международном аэропорту Сочи.

С 27 сентября 2019 года начаты перевозки по "единому" билету в города Курской области. Работа по внедрению "единых" билетов ведется также в Волгоградской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях.