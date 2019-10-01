Путин обозначил главные принципы эффективного освоения Арктики

01.10.19 14:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Многосторонний конструктивный диалог на основе всеобщей безопасность и уважении к законным интересам партнеров - главный принципы эффективного освоения Арктики, считает президент РФ Владимир Путин.

Президент направил приветствие участникам и гостям VIII международной встречи представителей государств - членов Арктического совета, государств - наблюдателей и зарубежной научной общественности.

Путин отметил, что Арктика - регион, обладающий уникальными природными богатствами и развитие этих территорий имеет важнейшее значение, как для мировой экономики, так и для глобальной экологической обстановки.

"Залогом эффективного хозяйственного освоения северных районов планеты призван стать конструктивный многосторонний диалог на основе принципов всеобщей и неделимой безопасности, а также уважения к законным интересам партнёров. При этом главными приоритетами должны оставаться защита хрупкой арктической экосистемы и поддержка коренных народов",- отметил глава государства.

Участники встречи обсудят развитие транспортной инфраструктуры - прежде всего на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий для тех, кто живет и работает в Арктике, внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности и защиты окружающей среды.

"Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе",- отметил Путин.