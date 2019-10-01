Скончался сотрудник СКР, получивший ножевое ранение в центре Москвы

01.10.19 14:33

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

1 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудник Следственного комитета (СК), на которого напал с ножом мужчина в здании ведомства в Москве, скончался от полученного ранения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сотрудник СК России скончался при исполнении обязанностей в результате совершенного на него нападения ", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, полковник юстиции Владислав Капустин скончался в медучреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения.

"Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось", - сказала Петренко.

Она добавила, что СК окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего.

По факту нападения на офицера Следственного комитета (СК) возбуждено уголовное дело, сообщила Светлана Петренко.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - заявила Петренко "Интерфаксу".

Она отметила, что, по предварительной информации, задержанный за нападение мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - сказала Петренко.

По ее словам, проводится допрос задержанного.

"Следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера. Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона", - сказала Петренко.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы.

Ранее во вторник в Москве был госпитализирован сотрудник СКР - полковник юстиции Владислав Капустин, на которого напал с ножом мужчина на проходной ведомства. Позднее офицер скончался от полученного ранения. "Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось", - сказала Петренко.

По данным информированного источника "Интерфакса", задержанный - 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, ранее неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами.