Володин: закон о запрете хостелов в домах защитит права жильцов и постояльцев

01.10.19 14:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 октября. Interfax-Russia.ru - Вступивший в силу закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных домах защитит права не только жильцов, но и постояльцев мини-гостиниц, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Этого закона ждали жители крупных городов, в первую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга, мы приняли его весной, и после консультаций с представителями гостиничного бизнеса дали еще несколько месяцев, чтобы владельцы хостелов, которые хотят продолжить работать в правовом поле, могли это сделать", - сказал Володин во вторник журналистам.

Володин сказал, что со вступлением закона в силу нелегальные ночлежки, которые размещались в жилых домах и создавали проблемы их жителям, уйдут в прошлое. "Хостелы и небольшие гостиницы смогут размещаться в специально оборудованных помещениях, с отдельным входом, и должны будут быть оснащены всем необходимым оборудованием, системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров", - добавил Володин.

С 1 октября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, ограничивающие возможность открывать гостиницы и хостелы в многоквартирных жилых домах. Для того, чтобы такой мини-отель мог появиться, помещение должно быть переведено в нежилой фонд и соответствующим образом оборудовано.