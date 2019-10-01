Власти Петербурга планируют потратить на строительство метро 13,7 млрд рублей

01.10.19 14:57

© РИА Новости. Анатолий Медведь

1 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Петербурга планирует заложить в бюджет 2020 года 13,7 млрд рублей на строительство объектов метрополитена, сообщил журналистам глава городского комитета финансов Алексей Корабельников во вторник.

"Нет смысла закладывать тридцатку (30 млрд рублей - ИФ), лукавить и кого-то обманывать", - сказал он.

По словам Корабельникова, расчеты комитета показывают, что реальное освоение средств на строительстве метро в городе колеблется в рамках 13-14 млрд рублей в год. При росте объем строительных работ Смольный готов наращивать и расходы: в 2021 году на сооружение метро заложено 23,6 млрд рублей, на 2022 года - более 30 млрд рублей.

В конце прошлого года власти Санкт-Петербурга сократили финансирование строительства метрополитена в 2019 году на 35% - до 18 млрд рублей с изначально запланированных 28 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируется построить и ввести в эксплуатацию к 2032 году 29 станций метрополитена. "Метрополитен является транспортным скелетом нашего города. Мы поставили перед собой задачу: в соответствии с планом развития метрополитена до 2032 года запустить 29 станций. Для того чтобы выдержать этот темп, нам нужно ежегодно тратить на строительство метро порядка 30 млрд рублей, и эти деньги мы найдем в любом случае. Мы уже заложили эти средств на 2020 и 2021 годы", - отмечал губернатор (на тот момент - врио губернатора) Александр Беглов.