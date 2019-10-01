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Около 3 тыс. иностранцев подали заявки на электронные визы для въезда в Петербург за первый день

© РИА Новости. Илья Питалев
1 октября. Interfax-Russia.ru - Иностранные граждане только в первый день действия проекта подали уже 3 тыс. заявок на получение электронных виз для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, сообщил председатель комитета по развитию туризма северной столицы Евгений Панкевич.

"У нас уже порядка 3 тыс. заявок на сегодняшний день. Это и Прибалтика, и Финляндия, а также Индия, Дания. Понятно, что показатели будут меняться, но уже сегодня мы видим качественный рост в данном формате", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Панкевич выразил надежду, что после введения электронных виз средняя продолжительность поездок иностранных туристов в Петербург вырастет с 3-5 до 6-7 суток. По его словам, нововведение позволит увеличить ежегодный турпоток на 2 млн человек.

В свою очередь сотрудник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко уточнил, что указанные 3 тыс. заявок уже находятся в базе одобренных. Основная масса заявителей - граждане Эстонии, они подали более 400 заявок. Далее следуют Латвия (более 100 заявок), Литва, Германия и Польша. За визами также обратились граждане Филиппин, Индии, Китая, Тайваня, Ирана, Франции и Швеции.

Заместитель председателя комитета Ленинградской области по туризму Римма Сачунова выразила сожаление в связи с тем, что по электронным визам в Россию нельзя попасть по железной дороге, в том числе на поездах "Лев Толстой" и "Аллегро". В число одобренных пунктов пропуска не вошел также морской порт Выборга. Кроме того, уточнила Сачунова, электронные визы позволяют посетить только Петербург и Ленинградскую область, но по ним нельзя посетить другие регионы, и турист обязательно должен выехать через регион прибытия.

Давиденко отметил, что допустить въезд по электронным визам железной дорогой не позволяют технические сложности. В число пунктов прибытия также не включены Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта (для паромов - ИФ).

Заведующий консульским отделом представительства МИД РФ в Петербурге Олег Коновалов подчеркнул, что электронные визы выдаются бесплатно, но в будущем за их оформление планируется взимать деньги.

"Выдача производится бесплатно. Со временем, естественно, это всё будет за деньги", - сказал он.

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