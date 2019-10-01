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Суд отказал Протасовицкому в УДО из-за нарушений режима

© РИА Новости. Алексей Куденко
1 октября. Interfax-Russia.ru - Отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) Александру Протасовицкому, отбывающему наказание в колонии в Брянской области, был связан с несколькими нарушениями и взысканиями, полученными им в исправительном учреждении, сообщил журналистам адвокат Николай Савостьянок.

"Поводом для отказа в УДО послужили документы о якобы имеющихся у него (Александра Протасовицкого - ИФ) трех нарушениях и взысканиях. Защита полагает, что данные взыскания несущественные. Они сводились к тому, что Протасовицкий якобы не заправил постель. Два взыскания были наложены 5 июля 2019 года, причем с разницей в 18 минут. Он их оспаривает. Третье, последнее взыскание было наложено 11 июля", - сказал Савостьянок.

"Протасовицкий настаивает, что никакого нарушения не было вообще, его даже не ознакомили с соответствующими документами", - отметил адвокат.

Он рассказал, что апелляция на решение суда, скорее всего, будет подана, несмотря на то, что 10 ноября заканчивается срок заключения Протасовицкого. "10 ноября выпадает на воскресенье. По закону его должны освободить в последний рабочий день, то есть 8 ноября", - пояснил Савостьянок.

В региональном управлении ФСИН "Интерфаксу" не прокомментировали решение суда.

Во вторник судья Клинцовского городского суда Брянской области не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве в октябре 2018 года. "В УДО Протасовицкому отказано", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина.

Об отказе в УДО Протасовицкому сообщил и сайт суда. "1 октября Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного Протасовицкого Александра Сергеевича от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

Причины отказа в пресс-релизе не уточняются.

Судебное заседание проходило в выездном порядке в помещении исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Решение вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано.

В местных СМИ ранее публиковалась информация о том, что прошение Протасовицкого об условно-досрочном освобождении может быть отклонено из-за нескольких замечаний, полученных ещё в следственном изоляторе.

Кроме того, поступала информация о том, что московская прокуратура проводит проверку обоснованности взысканий, наложенных на Протасовицкого в Бутырском СИЗО.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и братьев Кокориных, отбывавших наказание в исправительной колонии N4 в Алексеевке. 17 сентября все трое вышли на свободу.

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