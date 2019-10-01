В МИД РФ рассматривают Севморпуть как возможную международную экологически чистую трассу

01.10.19 15:34

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1 октября. Interfax-Russia.ru - Северный морской путь (СМП) может стать международной экологически чистой трассой для перевозки грузов, на которой выбросы парниковых газов будут минимальными, и будет способен внести реальный вклад в оздоровление энергетических балансов Европы и Азии, считает посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.

"СМП имеет все предпосылки стать глобальной "зеленой" судоходной артерией, поскольку на транспортировку товаров из Европы в Азию и обратно тратится меньше топлива и ресурсов и, соответственно, углеродный след меньше, чем при транспортировке через Суэцкий канал", - отметил Корчунов, слова которого приведены в материалах к 8-й международной встрече государств-членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совета безопасности РФ.

"Ледоколы на атомной тяге не дают выбросов, и не было случаев аварий с ними. У России к тому же имеется огромный опыт их строительства и эксплуатации", - напомнил Корчунов.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, которому в нынешнем году исполнилось 60 лет. Сейчас в эксплуатацию вводятся и ледоколы, работающие на экологически чистом сжиженном природном газе, добавил дипломат.

"Развитие СМП ориентировано в значительной степени на экспорт сжиженного природного газа и будет вносить реальный вклад в оздоровление энергетических балансов Европы и Азии", - подчеркнул Корчунов.

"СМП позволяет укреплять не только диверсификацию поставок энергоносителей, повышая энергобезопасность регионов, но также транспортную безопасность, имеет меньше политических уязвимостей, чем южные маршруты, пролегающие через неспокойные регионы", - отметил он.