|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.10.19 15:40
Реконструкцию нижнего посада Тобольска планируют начать в 2020 году
"У нижнего посада Тобольска - огромный потенциал. Раньше он был основной частью древней столицы Сибири. Там находится огромное количество памятников истории и архитектуры. Многие из них нуждаются в реставрации. Уверен, что после восстановления этих исторических зданий у Тобольска откроется второе дыхание в развитии туризма", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Моора.
Отреставрировать, в частности, планируется ряд зданий возле Базарной площади. Предполагается, что в них разместятся музеи, библиотеки, учреждения культуры.
По данным пресс-службы, реставрация историко-архитектурных памятников потребует времени и значительных финансовых затрат. Некоторые старинные здания находятся в федеральной собственности, другие - в региональной, третьи - в частной.
"Поэтому решено действовать поэтапно, взаимодействуя с федеральными структурами и используя механизм государственно-частного партнерства", - подчеркивается в пресс-релизе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket