Реконструкцию нижнего посада Тобольска планируют начать в 2020 году

01.10.19 15:40

Фото с сайта правительства Тюменской области

1 октября. Interfax-Russia.ru - Поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятников в нижнем посаде Тобольска начнется в 2020 году, сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.

"У нижнего посада Тобольска - огромный потенциал. Раньше он был основной частью древней столицы Сибири. Там находится огромное количество памятников истории и архитектуры. Многие из них нуждаются в реставрации. Уверен, что после восстановления этих исторических зданий у Тобольска откроется второе дыхание в развитии туризма", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Моора.

Отреставрировать, в частности, планируется ряд зданий возле Базарной площади. Предполагается, что в них разместятся музеи, библиотеки, учреждения культуры.

По данным пресс-службы, реставрация историко-архитектурных памятников потребует времени и значительных финансовых затрат. Некоторые старинные здания находятся в федеральной собственности, другие - в региональной, третьи - в частной.

"Поэтому решено действовать поэтапно, взаимодействуя с федеральными структурами и используя механизм государственно-частного партнерства", - подчеркивается в пресс-релизе.