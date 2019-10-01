Законопроект о возмещении обманутым застройщиками членам ЖСК внесен в ГД

01.10.19 15:46

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 октября. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект о выплатах возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданным в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов, он позволит членам ЖСК получать возмещение так же, как и обманутым дольщикам, сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, зампред Игорь Лебедев, а также руководители профильных комитетов палаты.

Володин заявил во вторник журналистам, что согласно внесенном законопроекту, "члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, так же как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства".

"Наша задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что ранее Госдума "приняла федеральный закон в отношении обманутых дольщиков, согласно которому граждане - участники долевого строительства теперь могут получить возмещение вложенных средств, закон позволил также направить государственное финансирование на достройку проблемных объектов, переданных жилищно-строительным кооперативам в ходе процедур банкротства застройщиков".

Вместе с тем, Володин указал, что "в настоящее время законодательство не предоставляет гражданам-участникам ЖСК возможности получить такую же выплату возмещения, если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных ЖСК проблемных объектов".

"Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов в неравное положение по сравнению с дольщиками, это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили", - подчеркнул Володин.

Спикер добавил, что "в ближайшее время законопроект будет вынесен на Совет Думы, чтобы профильный комитет как можно скорее подготовил его к рассмотрению в первом чтении".