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01.10.19 15:59

Мутко перенес поездку в Иркутскую область на середину октября

© РИА Новости. Игорь Зарембо
1 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виталий Мутко намерен посетить Иркутскую область, пострадавшую от паводков этим летом, в середине октября.

"В связи с тем, что будет отчёт в Государственной думе, надо подготовиться к встрече с фракциями, встретиться с рядом ведущих застройщиков, и думаю, что 14-15-16 октября смогу выехать в Иркутскую область", - сказал Мутко журналистам во вторник.

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что в октябре запланирован правительственный час в рамках заседания Госдумы с его участием.

Ранее Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, планировал посетить регион в начале октября.

"Мне нужно будет в начале октября посетить, думаю, что это будет где-то 4-6 октября. Хотел бы еще раз посмотреть, как идет восстановление, насколько активно мы работаем по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры и пообщаться с гражданами", - говорил вице-премьер.

По его словам, в ходе поездки он также намерен посмотреть, как решаются проблемные вопросы, по которым в адрес президента РФ Владимира Путина были направлены обращения граждан. По словам Мутко, всего на имя президента было направлено 171 обращение. Кроме того, еще 302 обращения получила правкомиссия по ликвидации последствий паводка.

Как сообщалось, летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Пострадало 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек.

В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1,984 тыс. домов с населением 5,424 тыс. человек.

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