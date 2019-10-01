на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
  
Больше выплаты – выше цена: эксперт считает, что ОСАГО подорожает из-за роста выплат
   
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
01.10.19 16:10

"Победа" запустила регулярные авиарейсы из Перми в Петербург

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
1 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" приступила к выполнению регулярных авиарейсов по маршруту Пермь - Санкт-Петербург - Пермь, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Пермь" ("Большое Савино").

Загрузка первого рейса, который состоялся 30 сентября, составила 94%, было занято 177 из 189 кресел авиалайнера Boeing-737-800.

Согласно данным аэропорта, рейсы будут выполняться пять раз в неделю, расписание действует до 27 марта.

Кроме "Победы" ежедневные авиарейсы по этому направлению также осуществляет авиакомпания "Россия".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.10.19 16:57
Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
.
  01.10.19 14:33
Скончался сотрудник СКР, получивший ножевое ранение в центре Москвы
.
  01.10.19 13:11
Руководству НМИЦ им.Блохина поступило пять заявлений об увольнении от врачей
.
  01.10.19 13:06
Фестиваль "Золотая осень" охватит свыше 1,5 тыс. площадок по всей Москве
.
  01.10.19 12:40
Рекорд низкого атмосферного давления зафиксирован в Москве
.
  01.10.19 11:51
Варшавер: "Ленком" продолжит следовать заложенным Марком Захаровым традициям
.
  01.10.19 11:02
Профессор Менткевич: 7 врачей Института детской онкологии НМИЦ Блохина во вторник уволятся
.
  01.10.19 10:17
В Москве простятся с худруком театра "Ленком" Марком Захаровым
.
  30.09.19 17:30
Мосгорсуд заявил о травле в СМИ судьи по делу Устинова
.
  30.09.19 15:37
Детские онкологи НМИЦ им. Блохина требуют поменять свое руководство, угрожая увольнением
.
  30.09.19 14:55
Собянин предложил отменить для электромобилей транспортный налог
.
  30.09.19 14:39
Собянин: "Интерфакс" задает высокие стандарты журналистики
.
  30.09.19 13:46
"Макет Москвы" на ВДНХ закрылся на реконструкцию
.
  30.09.19 13:29
Актера Устинова приговорили к 1 году условно за насилие над росгвардейцем
.
  30.09.19 11:34
Обвинение просит для актера Устинова 3,5 года лишения свободы условно
.
  30.09.19 10:11
В Москве возбуждено дело против врачей, проводивших МРТ без лицензии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket