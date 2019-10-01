В России будут уголовно преследовать за поездку за границу в целях терроризма

01.10.19 16:27

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Документ размещен во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Проект о ратификации включает следующее заявление: "РФ заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется статья 4 Дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность".

Статья 4 доппротокола регулирует вопрос "поездок за границу в целях терроризма".

В ней, в частности, прописывается, что "поездка за границу в целях терроризма" означает поездку лица в государство, которое не является государством его проживания или гражданства, с целью совершения, содействия или участия в террористическом преступлении, или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки.

Законопроект о ратификации также содержит заявление о том, что финансирование поездки за границу в целях совершения преступлений террористической направленности, и организация такой поездки или содействие ей каким-либо иным способом влекут ответственность в РФ как за соучастие в приготовлении или покушении на совершение преступления террористической направленности.

Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, был подписан от имени РФ в городе Страсбурге 27 июля 2017 года.

Целью Дополнительного протокола является создание международно-правовой базы для пресечения деятельности иностранных террористов, боевиков и лиц, оказывающих им поддержку, а также укрепление соответствующего обмена информацией по ним между государствами-участниками, говорится в сопроводительных документах.