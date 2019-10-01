Участники акции протеста в Калмыкии вновь потребовали отставки главы Элисты

01.10.19 16:38

© РИА Новости. Игорь Маслов

1 октября. Interfax-Russia.ru - Народный сход прошел во вторник в Элисте, его участники потребовали отставки нового врио главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, прибывшего в Калмыкию из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Назначение Трапезникова противоречит федеральному и республиканскому законодательству. Об этом, в частности, мы сообщили в письме на имя генпрокурора РФ Чайки. Трапезников - не уроженец Калмыкии, он даже не гражданин России. Он чужак. Это возмущает участников сегодняшнего схода", - заявил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель регионального отделения "Яблока", член исполкома "Съезда ойрат-калмыцкого народа" Батыр Боромангнаев.

По его словам, в акции приняли участие около 300 человек, задержанных не было.

Агентство "Интерфакс-Юг" не располагает информацией от количестве участников акции со стороны правоохранительных органов.

Боромангнаев отметил, что возможны новые протестные мероприятия. Говоря об организаторах, он отметил: "Это не один человек, а широкая группа людей, в основном молодежь".

Обращение участников акции опубликовано на странице "Съезда ойрат-калмыцкого народа" в "Фейсбуке". В нем, в частности, отмечено, что Трапезников не имеет стажа работы в России, не знаком с российским и республиканским законодательством.

26 сентября депутаты Элистинского городского собрания избрали новым врио главы администрации Трапезникова, который некоторое время был и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики. 29 сентября в Элисте прошла несогласованная акция против избрания Трапезникова. Ее участники заявляли, что новый глава администрации не имеет отношения к Калмыкии, и поэтому не должен занимать этот пост. В интернете идет сбор подписей под петицией с требованием снять его с должности.

После митинга глава Калмыкии Бату Хасиков назвал нового врио руководителя Элисты Трапезникова "антикризисным менеджером", опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства. По оценке Хасикова, Трапезников "имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, ...лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать".

Он указал на запущенность накопившихся в Элисте проблем. "Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики, Элиста развивается хаотично (...) Убежден, что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений", - заявил Хасиков.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначение мэра Элисты находится в компетенции главы Калмыкии. "Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы имелось российское гражданство, и в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием", - сказал Песков.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка, был заместителем председателя Совета министров ДНР. После убийства 31 августа 2018 года главы ДНР Александра Захарченко Трапезников стал и.о. главы самопровозглашенной республики, однако 7 сентября его сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, который позднее победил на выборах.