Счетная палата определила нового аудитора для направления госзакупок

01.10.19 16:41

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 октября. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ определила нового аудитора для направления госзакупок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СП РФ.

"Максим Рохмистров, ранее отвечавший за направление контрактной системы, больше не работает в Счетной палате, а направление контрактной системы поручено аудитору Алексею Каульбарсу", - сказали в СП РФ.

В сентябре истекли полномочия ряда аудиторов СП РФ, в том числе Рохмистрова.

Тогда же, в сентябре, Госдума одобрила кандидатуры аудиторов СП (как новых, так и переназначенных), а затем они были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Рохмистров в их число не вошел.

Алексей Каульбарс стал аудитором СП РФ осенью прошлого года, а до этого занимал посты в различных органах власти. В частности, занимал должность первого заместителя министра в Минэкономразвития (в этот период министерство возглавлял Герман Греф - ИФ), был помощником министра финансов, работал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ.

Последние пять лет перед назначением аудитором работал в Минобороны РФ, где в частности, занимал должность директора департамента экономического анализа и прогнозирования. В Счетной палате он курировал направления экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на охрану окружающей среды, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство, а также реализации соглашений о разделе продукции.

Счетная палата состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, назначаемых сроком на шесть лет. Председатель и половина аудиторов назначаются Госдумой, замглавы и еще шесть аудиторов - Советом Федерации.