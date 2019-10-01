Минсельхоз может пересмотреть прогнозы по экспорту зерна после завершения уборки

01.10.19 16:47

© РИА Новости. Александр Кондратюк

1 октября. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз может пересмотреть прогнозы сбора зерна в РФ в этом году и его экспорта после завершения уборки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Пока прогноз по урожаю не меняется. Прогноз по зерну - сбор до 118 млн тонн, в том числе по пшенице - до 78 млн тонн, уточнили в пресс-службе.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерновых в нынешнем сезоне (июль 2019-июнь 2020 гг.) составит около 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы.

"Пересмотр этих показателей будет возможен после завершения уборочной кампании", - заявили в пресс-службе.

По данным Минсельхоза на 30 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 40,7 млн га, что составляет 87,1% к посевной площади. Намолочено 109,6 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 98,4 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Урожайность в этом году выше прошлогодней - 26,9 ц/га против 25,9 ц/га годом ранее.

В том числе пшеница убрана с 25,7 млн га (91,7% к посевной площади), намолочено 74,2 млн тонн зерна против 67,2 млн тонн в прошлом году. Урожайность пшеницы в этом году ниже прошлогодней - 28,8 ц/га (29,2 ц/га на аналогичную дату прошлого года). Ячмень обмолочен с 92,2% посевной площади, собрано 20,6 млн тонн (16,6 млн тонн) при урожайности 25,4 ц/га (22,6 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с 28,4% посевной площади, намолочено 3,8 млн тонн (3,1 млн тонн), урожайность составила 52,2 ц/га (36,8 ц/га).